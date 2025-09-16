Gli studios hanno deciso di procedere per vie legali contro MiniMax, un'azienda cinese che violerebbe le l copyright. Disney, Warner Bros Discovery e NBCUniversal hanno deciso di unire le forze per fare causa a Minimax per violazione del diritto d'autore. La società cinese, esperta in Intelligenza Artificiale, avrebbe infatti violato in modo 'intenzionale e sfacciato' il copyright delle opere di proprietà degli studios. Le accuse degli studios La causa sostiene che MiniMax non abbia rispettato le leggi statunitensi sul copyright usando personaggi di proprietà degli studios. I documenti presentati dai legali sostengono: "MiniMax gestisce Hailuo AI, un servizio cinese di generazione di immagini e video basato sull'intelligenza artificiale che pirata e saccheggia su larga scala le opere protette . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Disney, Warner Bros Discovery e NBCUniversal uniscono le forze e fanno causa contro l'IA di MiniMax