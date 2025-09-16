Disarmiamo Avellino in piazza contro la criminalità locale

Tempo di lettura: 3 minuti Marcia pacifica – 26 settembre, ore 18.00 Ritrovo Piazza Libertà. Tappe a Rione Mazzini e San Tommaso. 23 Settembre 2019 bomba in un’auto a Rione Mazzini 24 Settembre 2019 crivellate di colpi di arma da fuoco cinque autovetture in Rione Mazzini 14 ottobre 2019 arresti e perquisizioni nell’ambito dell’operazione “Partenio 2.0” 20 agosto 2020 agguato in Via Visconti alle spalle del Parco della Pace 6 ottobre 2020 inizio processo di primo grado al Clan Partenio 24 luglio 2021 spari durante festa per gli Europei in Viale Italia, tre feriti 1 gennaio 2023 giovane aggredito e ucciso a Mercogliano 5 maggio 2023 aggressione ai tifosi del Napoli in Viale Italia durante la festa per lo scudetto 11 luglio 2023 sentenza di primo grado al Clan Partenio: 21 imputati condannati a pene per quasi 300 anni in totale 01 marzo 2024 a Rione Valle attentato incendiario un’agenzia di servizi finanziari 04 giugno 2024 inizio processo d’appello al Clan Partenio 20 gennaio 2025 giovane ferito da arma da fuoco a Rione Mazzini 20 gennaio 2025 terza bomba carta davanti ad un esercizio commerciale ad Atripalda 21 gennaio 2025 gambizzato un uomo di Avellino ad Atripalda 27 maggio 2025 Relazione Direzione Investigativa Antimafia nel 2024 evidenzia una persistente presenza criminale e la fragilità delle strutture amministrative locali 17 giugno 2025 sentenza d’appello del processo al Clan Partenio: pene confermate per i vertici, sconti e assoluzioni parziali per altri 12 agosto 2025 colpi d’arma da fuoco e principio di incendio in Rione Parco 16 agosto 2025 colpi d’arma da fuoco contro un veicolo in Rione Mazzini 20 agosto 2025 colpi di arma da fuoco contro un veicolo in Viale Italia 20 agosto 2025 bomba carta davanti ad un esercizio commerciale a Montefredane 28 agosto 2025 arsenale di armi da fuoco rinvenuto in un casolare a Roccabascerana 1 settembre 2025 bomba carta contro una farmacia a Montoro 15 settembre 2025 ragazzo ferito con un coltello a Mercogliano MANIFESTO “DISARMIAMO AVELLINO – UN’ ALTRA CITTÀ È POSSIBILE” Avellino e l’Irpinia devono reagire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it