Disabilità | prof umilia studente fragile
Un insegnante di scienze motorie è stato censurato per aver offerto denaro a uno studente con disabilità in cambio di un video dei suoi fallimenti sportivi. Il Tribunale di Monza, con sentenza n.10352025, ha confermato la sanzione disciplinare, sottolineando il rispetto dovuto agli studenti più fragili e i limiti del comportamento docente. Frasi umilianti per . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
