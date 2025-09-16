Diritto alla casa l' osservatorio chiede ai candidati una legge di riforma dell' Aterp
Una legge di riforma dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (Aterp) per rilanciare la politica degli alloggi popolari e garantire il diritto alla casa. E' la richiesta alla nuova amministrazione regionale degli enti dell’Osservatorio sul disagio abitativo, che hanno indirizzato una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: diritto - casa
Gualtieri: "Per noi casa è diritto fondamentale, puntiamo a 30mila nuovi alloggi" – Il video
Ridere è un diritto, e il Teatro Bracco è casa: intervista a Caterina De Santis
Diverse centinaia di manifestanti hanno sfilato a Milano da piazzale Lodi al quartiere Corvetto per il diritto alla casa e all'abitare
IN VENETO C'È UN MASTODONTICO PROBLEMA CON IL DIRITTO ALLA CASA. CRITICHE ALL'IGNAVIA DELLA DESTRA E 3 PROPOSTE! - facebook.com Vai su Facebook
Diritto alla casa, l'osservatorio chiede ai candidati una legge di riforma dell'Aterp; Boom di sfratti in Trentino, 482 in un anno. Gli assistenti sociali: «Un'emergenza»; Emergenza casa, il Comune di Venezia chiede il 30 % di alloggi alla Regione.
Casa con diritto di abitazione, la figlia che ci abita paga l’Imu sulla pertinenza? - Il diritto di abitazione previsto dalla legge per il coniuge superstite riguarda esclusivamente l'immobile di proprietà del coniuge defunto o comune. repubblica.it scrive
Diritto alla casa, la proposta di legge di iniziativa popolare che vorrebbe inserirlo nella Costituzione - In Italia, il tema del diritto alla casa è diventato sempre più urgente a causa del crescente disagio abitativo. Lo riporta wired.it