Grosseto, 16 settembre 2025 – “Sono fortemente amareggiata”. Parto dalla conclusione della chiacchierata con la madre dell’alunna di seconda elementare che ieri mattina, primo giorno di scuola, non ha trovato nella sua classe l’assistente sanitario che avrebbe dovuto esserci. “Mia figlia ha una disabilità molto grave - racconta mentre si trova nello stesso istituto scolastico della figlia – ha una lesione spinale che parte dalla zona cervicale, quindi è completamente immobile su una carrozzina. Ma apprende e comunque ha diritto a frequentare la scuola come tutti i bambini”. Possiamo darle torto? Mentre ripercorre la vicenda di sua figlia che non è iniziata ieri, ma ha già molti mesi alle spalle di battaglie alle spalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diritti negati a scuola, lo sfogo di una mamma. “Mia figlia tetraplegica non ha l’assistenza infermieristica in aula”