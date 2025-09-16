Diritti e parità nello sport 400 donne all' Autodromo di Monza | il convegno
Tre giorni di lavori per il Consiglio Nazionale di Soroptimist, organizzazione mondiale che si occupa di della condizione femminile. La presidente Macchi: "Lo sport al femminile prende spazio, ma ancora non abbastanza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Informadonna: 25 settembre, un incontro su parità di genere, diritti e tutele
Mercoledì 17 settembre 2025, 14:30–16:30 Terzo Webinar del progetto Donne in Attivo – Conoscere i diritti: previdenza, tutele, parità Obiettivo: capire i diritti economici e sociali, con focus su previdenza, maternità, lavoro flessibile, conciliazione vita-lavoro e
Diritti umani, flash mob con 400 studenti al Parco Dora - Il Parco Dora di Torino oggi si è animato di musica e performance eseguite sul modello del flash- Lo riporta ansa.it