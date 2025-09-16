Diritti e parità nello sport 400 donne all' Autodromo di Monza | il convegno

Gazzetta.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni di lavori per il Consiglio Nazionale di Soroptimist, organizzazione mondiale che si occupa di della condizione femminile. La presidente Macchi: "Lo sport al femminile prende spazio, ma ancora non abbastanza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

diritti e parit224 nello sport 400 donne all autodromo di monza il convegno

© Gazzetta.it - Diritti e parità nello sport, 400 donne all'Autodromo di Monza: il convegno

In questa notizia si parla di: diritti - parit

Diritti umani, flash mob con 400 studenti al Parco Dora - Il Parco Dora di Torino oggi si è animato di musica e performance eseguite sul modello del flash- Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Diritti Parit224 Sport 400