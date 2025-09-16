DIRETTA Champions Juventus-Borussia Dortmund 0-0 | Kobel salva su Thuram LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Tudor e i gialloneri di Kovac in tempo reale La Juventus ospita il Borussia Dortmund a Torino in una gara valida per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League. Una sfida tra due formazioni che sono state protagoniste di un buon avvio nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro francese Letexier. Guirassy e Bremer (foto Ansa) – Calciomercato.it Da un lato i bianconeri di Igor Tudor, reduci dalla vittoria al fotofinish non senza polemiche nel derby d’Italia contro l’ Inter, finora hanno ottenuto soltanto successi in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

