"È stato trovato l’accordo per salvare un’azienda alla quale tenevano i giovani nel nostro Paese. Saranno molto contenti!". Con queste parole Donald Trump ha celebrato l’intesa che salva TikTok dal bando negli Stati Uniti. Dopo mesi di incertezza, la piattaforma di proprietà cinese potrà continuare a operare grazie a un accordo quadro raggiunto a Madrid tra Washington e Pechino, nel corso del quarto round di negoziati commerciali dall’inizio dell’anno. Il capo negoziatore cinese Li Chenggang ha parlato di "scambi franchi e approfonditi" e di risultati "conquistati con difficoltà", mettendo in rilievo la necessità che gli Usa non "opprimano le imprese cinesi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Diplomazia via Tik Tok. Trump ‘salva’ il social. Mano tesa alla Cina