DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 16 settembre 2025 su La7
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 settembre 2025, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 16 settembre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 settembre 2025, di DiMartedì. 🔗 Leggi su Tpi.it
Giovanni Floris torna diMartedì e apre la stagione con Paola Iezzi che canta la sigla.
