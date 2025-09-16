Difesa Tajani | Salvini su protezione confini Sud? Sicurezza è tema complessivo
“La sicurezza è una cosa complessiva: interna ed esterna. Come fai a distinguere tra sicurezza interna ed esterna? ”, così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del convegno “Difesa Europea. Sfide e opportunità” alla Camera in risposta al ministro dei Trasporti Matteo Salvini che sulla difesa aveva dichiarato: “Giusto investire di più ma per la Lega è importante investire nella sicurezza nazionale e nella protezione dei confini al Sud”. “I Carabinieri cosa fanno, sicurezza esterna o sicurezza interna?”, continua Tajani che aggiunge: “Le Forze Armate? La Guardia di Finanza? La sicurezza comprende quella interna, esterna, a Sud, a Nord, a Est e a Ovest. 🔗 Leggi su Lapresse.it
