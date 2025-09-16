Bisogna dare fiducia a Maurizio Sarri? Volano delle parole forti in diretta e la situazione si scalda all’improvviso. Ecco cosa è accaduto. Il tecnico biancoceleste ha iniziato con tre punti in tre partite il suo ritorno a Roma. In diretta a TvPlay succede di tutto. (ANSA) TvPlay.it “ Sarri chiede pazienza e pazienza gli va data. Due sconfitte pesanti, ma bisogna dare fiducia. Ci sono tante defezioni e scaricare tutto su Sarri non è giusto. Ma mi preoccupa che questa squadra non ha un’anima. Sembra spenta”, queste le parole di Paolo Signorelli. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Diamo fiducia a Sarri”, volano parole forti in diretta: “Ha vinto il trofeo dell’incoerenza”