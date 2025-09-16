Diacono condannato per abusi su 5 minori Papa Leone gli toglie lo stato clericale
Il Papa ha deciso la dimissione dallo stato clericale il diacono permanente Alessandro Frateschi, accusato di aver commesso abusi sessuali a danno di cinque minori, in un periodo compreso tra il 2018 e gennaio 2023. Il decreto di condanna del Vaticano non è appellabile, mentre l’imputato è in attesa del processo d’appello dopo il verdetto a una pena di 12 anni. Nel caso specifico il Dicastero per la Dottrina della Fede, competente in materia, “vista la gravità e il manifesto compimento dei delitti da lui commessi ha deciso di deferire la decisione direttamente al Sommo Pontefice”. La decisione relativa al diacono di Latina è la prima di Papa Leone in materia di abusi, o comunque è la prima che sia stata ufficialmente resa nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
