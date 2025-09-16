Di nuovo chiuse le gallerie di Mattinata Nobiletti chiede di posticipare i lavori
Sono chiuse di nuovo al traffico fino al 30 ottobre le gallerie sulla SS 688 ‘Variante di Mattinata’ da km 3+000 al km 9+935, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 7-17:30. Lo dispone l’ordinanza n. 4982025BA di Anas Puglia.La circolazione stradale sarà deviata sulla SS 89 e sulla SP 53. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
