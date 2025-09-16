Devo darvi una brutta notizia Caterina Balivo l’annuncio in diretta e cala la tristezza
Un pomeriggio televisivo iniziato con un omaggio alla grande Sandra Mondaini si è trasformato in un momento di dolore e commozione per una notizia inattesa. Caterina Balivo, alla guida di La volta buona su Rai Uno, aveva scelto di aprire la puntata ricordando la moglie di Raimondo Vianello a quindici anni dalla sua scomparsa, circondata da ospiti che hanno ripercorso i momenti più significativi della sua carriera. Tra questi Maria Teresa Ruta e Miriana Trevisan, che hanno contribuito a rendere ancora più intenso il clima del ricordo. >> “Ha mentito, vi dico tutto. Io lo so”. Giancarlo Magalli sgancia la bomba su Pippo Baudo e la segretaria Dina e inguaia la Ricciarelli: è caos All’improvviso, però, la conduttrice ha interrotto il talk. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: devo - darvi
“Oltre a darvi i soldi che altro devo fare?”. Sicilia, i guai del ras FdI indagato per corruzione
“Devo darvi una grossa notizia”. L’annuncio a sorpresa di Bianca Guaccero fa felice il pubblico
DEVO DARVI UNA NOTIZIA, HO DECISO Per tutti i docenti che si annoiano e passano la giornata sul gruppo indagando sulla mia vita personale, ho deciso di chiarire pubblicamente tutto quello che è successo. È meglio che la gente lo sappia da me... Oggi p - facebook.com Vai su Facebook
Devo dare un triste annuncio ma tutta la mitologia sul famoso ‘Lato B’ delle brasiliane è pura fiction. Se la cavano molto meglio i maschietti. Spiagge piene di palestrati e fisici tonici. Tutto il resto è fluffy - X Vai su X
David Parenzo: C'è una brutta notizia che vi devo dare, a Monaco un'auto ha investito i manifestanti, da capire le ragioni; AVVISO DI GARANZIA PER IL SINDACO DI MOLFETTA MINERVINI: «HO AGITO SEMPRE NELL'INTERESSE DELLA CITTÀ; La truffa alla poetessa Gemma Bracco da 3 milioni. Il finto maresciallo e le minacce alla moglie dell'ex ministro Baratta: «Ti butto di sotto.
Abbandonato Facebook - Vi devo dare a malincuore la brutta notizia che quest’oggi ho dovuto prendere la drastica decisione di chiudere il mio canale FACEBOOOK. Da blogsicilia.it
"Brutta notizia che non mi sorprende" - "Io ho un appartamento di 140 metri quadrati qua in centro a Reggio e pago già molto per la tassa ... Scrive ilrestodelcarlino.it