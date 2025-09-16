Devo darvi una brutta notizia Caterina Balivo l’annuncio in diretta e cala la tristezza

Un pomeriggio televisivo iniziato con un omaggio alla grande Sandra Mondaini si è trasformato in un momento di dolore e commozione per una notizia inattesa. Caterina Balivo, alla guida di La volta buona su Rai Uno, aveva scelto di aprire la puntata ricordando la moglie di Raimondo Vianello a quindici anni dalla sua scomparsa, circondata da ospiti che hanno ripercorso i momenti più significativi della sua carriera. Tra questi Maria Teresa Ruta e Miriana Trevisan, che hanno contribuito a rendere ancora più intenso il clima del ricordo. >> “Ha mentito, vi dico tutto. Io lo so”. Giancarlo Magalli sgancia la bomba su Pippo Baudo e la segretaria Dina e inguaia la Ricciarelli: è caos All’improvviso, però, la conduttrice ha interrotto il talk. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it