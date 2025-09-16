Determinato a uccidere la ex Dieci anni col rito abbreviato

BRONI (Pavia) "Durante il litigio mi sono innervosito e ho iniziato a strangolarla. Ho provato anche con il filo caricabatterie, ma non ce l’ho fatta". Perché la ex di Said Cherrah è scappata fuori dall’auto e allora "lui l’ha scaraventata a terra e percossa con una violenza tale da farle perdere i sensi e infine l’ha colpita con un coltello" puntando "al lato del cuore" come lo stesso ventiseienne ha dichiarato. Una sequenza agghiacciante quella ricostruita dalla gup del Tribunale di Monza Angela Colella nelle motivazioni della sentenza con cui il giovane di origini marocchine residente a Broni nel Pavese è stato condannato per tentato omicidio nel processo con il rito abbreviato a 10 anni di reclusione, che si aggiungono agli 11 già inflitti dal Tribunale di Como per avere gettato acido in faccia alla ex. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

