Derby contro il Forlì sorvegliato speciale si va verso l' obbligo della Tessera del tifoso
Derby calcistico ad alta tensione quello in programma venerdì sera al “Romeo Neri” tra Rimini e Forlì con la Questura che è pronta a mettere in campo tutte forze per evitare i possibili scontri tra tifoserie. Una gara che l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha inserito tra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: derby - forl
Il derby Rimini-Forlì è gara a rischio: ora il Tar è tagliato fuori per il caso-stadio? - facebook.com Vai su Facebook
#SerieC | Il derby al #Forlì. Il #Ravenna cade di misura al Morgagni. Per la squadra di Miramari in gol l'ex Simone Saporetti - X Vai su X