Demon slayer infrange il record al botteghino di pokémon
il successo di demon slayer: infinity castle rivoluziona il panorama dell’animazione. Il franchise di Demon Slayer continua a lasciare un’impronta significativa nel settore dell’intrattenimento, grazie all’uscita di Infinity Castle, primo capitolo della trilogia che chiuderà la saga anime. Con oltre 300 milioni di dollari incassati a livello internazionale, questa produzione ha confermato come l’anime stia diventando un fenomeno di massa. La sua distribuzione innovativa e la campagna globale sostenuta da Crunchyroll e Sony hanno contribuito al record storico stabilito negli Stati Uniti, dove il film ha ottenuto risultati senza precedenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
