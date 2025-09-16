Il fenomeno di Demon Slayer si conferma come uno dei franchise più di successo nel panorama dell’animazione giapponese, grazie a una serie di film che hanno rivoluzionato le aspettative del pubblico e stabilito nuovi record di incassi. La qualità dell’animazione, curata da Ufotable, unita a trame avvincenti e combattimenti spettacolari, ha portato questa saga a dominare nelle sale cinematografiche. In questo articolo si analizzano i principali successi della serie, con particolare attenzione ai film più recenti e alle prospettive future del franchise. demon slayer come nuovo punto di riferimento nei film di anime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Demon slayer: confronto tra infinity castle e mugen train al box office