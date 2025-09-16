Demanio gli uffici si trasferiscono a Villa Guglielmi

Fiumicino, 16 settembre 2025 – Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 22 settembre, gli uffici dell’ Unità Progetto Demanio, Servizi Patrimonio e Demanio Marittimo saranno trasferiti presso la nuova sede di Villa Guglielmi, n. 46 – Fiumicino. I servizi precedentemente erogati presso la sede centrale e la sede distaccata di Fregene (Via Loano n. 13), saranno dunque operativi esclusivamente nella nuova sede a partire dalla data indicata. Resteranno i nvariati gli orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it