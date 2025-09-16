Delocalizzazioni passi in avanti per l' ordinanza De Pascale | Cifre aumentate ma qualcuno si lamenterà

Sta facendo passi in avanti l'ordinanza sulle delocalizzazioni e il presidente Michele de Pascale invita fin da ora chi risiede in zone a rischio alluvione a cogliere a pieno l'opportunità di trasferirsi altrove. “Occorre valutare bene prima di rinunciare, il rischio è che questa opportunità non. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it