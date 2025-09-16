Delitto Garlasco Ris | sarebbe escluso il coinvolgimento di un secondo omicida

E’ stata depositata, in Procura a Pavia, la consulenza sulle tracce ematiche pervenute nella villetta di via Pascoli, a Garlasco, dove il 13 agosto 2007 (18 anni fa) è stata trovata morta Chiara Poggi. Era stata affidata dai pubblici ministeri Napoleone-Civardi-De Stefano al comandante del Ris di Cagliari, il tenente colonnello Andrea Berti. Il documento di circa 300 pagine riassumerebbe i risultati della nuova Bpa (Bloodstain pattern analysis), la disciplina che analizzando e studiando le macchie di sangue su una scena del crimine sarebbe in grado di ricostruire la dinamica di un omicidio. Da quanto trapela, la consulenza escluderebbe il coinvolgimento di due o più persone nel delitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

