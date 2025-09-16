Delitto di Garlasco nuova perizia sul sangue | Un solo assassino

GARLASCO – È stata depositata questa mattina la Bpa (Bloodstain Pattern Analysis), l’analisi delle tracce ematiche richiesta dalla Procura di Pavia e affidata al comandante del Ris di Cagliari, Andrea Berti. La consulenza, durata diverse ore in procura, ricostruisce in tre dimensioni la dinamica del delitto di Chiara Poggi, la ventiseienne uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo quanto trapela, la relazione sembrerebbe escludere la presenza di due assassini, concentrando dunque l’attenzione su un unico autore del delitto. Una conclusione che si allinea con quanto già affermato dalla Cassazione, che nella sentenza definitiva a carico di Alberto Stasi – l’allora fidanzato di Chiara condannato a 16 anni di carcere – aveva parlato di un solo killer. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

