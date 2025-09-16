Un nuovo elemento scientifico arricchisce il quadro dell’indagine bis sul delitto di Garlasco, che vede accusato di omicidio Andrea Sempio, screditando una delle piste investigative emerse dopo la riapertura del fascicolo: quella dei due assassini che hanno agito insieme per uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007. La consulenza. In questa direzione andrebbero i risultati della Bpa (Bloodstain pattern analysis), l'analisi delle tracce ematiche sul luogo del delitto chiesta dalla Procura di Pavia e affidata a un esperto del Ris di Cagliari, il tenente colonnello Andrea Berti, per ricostruire la dinamica dell’omicidio e depositata da poche ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, l’analisi del Ris sulle tracce di sangue: un solo assassino. Scena del delitto ricostruita in 3D con i droni