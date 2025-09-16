Nel giorno in cui è stata depositata la Bpa (Bloodstain pattern analysis), ovvero l’analisi delle tracce ematiche chiesta dalla Procura di Pavia e affidata a un esperto del Ris di Cagliari, il comandante Andrea Berti, un nuovo colpo di scena si prospetta sul delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. Da quanto trapela la consulenza sembrerebbe escludere che abbiano agito due assassini. Una notizia che rende ancora più intricato un quadro che non riesce ancora a delinearsi. Ricordiamo che in via definitiva è stato condannato a 16 anni Alberto Stasi, fidanzato della ragazza, ma che tra i nuovi indagati, com’è noto, c’è Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Delitto di Garlasco, la consulenza 3D del RIS esclude il doppio killer