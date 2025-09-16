Delitto di Garlasco il Ris di Cagliari non ha trovato riscontri sulla presenza di una seconda persona
C’era una seconda persona sulla scena del delitto di Garlasco, quando Chiara Poggi, fu massacrata dal suo assassino? No. Dalla relazione del Ris di Cagliari, che lo scorso giugno avevano utilizzato persino i droni per i rilievi scientifici, non emerge la presenza di una seconda persona coinvolta nell’omicidio della 26enne uccisa il 13 agosto del 2007. Gli esiti della consulenza sono stati depositati oggi in Procura a Pavia dal tenente colonnello Andrea Berti e sono basati sull’analisi delle macchie di sangue rilevate attraverso la Bloodstain pattern analysis (Bpa). I carabinieri del Ris di Cagliari erano rimasti per tutta la giornata del 9 giugno con le loro apparecchiature realizzando anche una ricostruzione in 3D dello scena del delitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: delitto - garlasco
