Delegazione di San Giovanni Valdarno in visita a Elbeuf-sur-Seine
Dal 19 al 21 settembre 2025 una delegazione del comune di San Giovanni Valdarno, guidata dal sindaco, sarà in visita istituzionale a Elbeuf-sur-Seine (Francia) per riattivare le relazioni avviate negli anni Ottanta e rimaste poi sospese da oltre trent’anni con l'obiettivo di formalizzare un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: delegazione - giovanni
Una delegazione #CISL con Giovanni Notaro e #FAICISL - X Vai su X
GIOCANDO FOR NAMIBIA: RACCONTI DI VIAGGI DELL’ASSOCIAZIONE GIOVANNI MANICONE ? Missione in Namibia per l'associazione di Matera intitolata a Giovanni Manicone. Dal 16 al 28 agosto 2025, una delegazione composta dalla presidente Milen - facebook.com Vai su Facebook
San Giovanni Valdarno ed Elbeuf-sur-Seine: si avvia il percorso per un progetto di gemellaggio; San Giovanni verso un nuovo gemellaggio con Elbeuf-sur-Seine: una delegazione in visita in Francia; Giornate Fai di Primavera: per la prima volta San Giovanni Valdarno apre le porte.
San Giovanni Valdarno ed Elbeuf-sur-Seine: si avvia il percorso per un progetto di gemellaggio - Partirà venerdì 19 settembre una delegazione del Comune di San Giovanni Valdarno per riprendere i rapporti con la città francese sul fiume Senna ... Come scrive lanazione.it
Gemellaggi e cittadinanza europea: San Giovanni Valdarno ed Elbeuf insieme per il futuro - Una delegazione del Comune di San Giovanni Valdarno partirà venerdì 19 settembre alla volta di Elbeuf- Si legge su valdarnopost.it