Del Piero in campo a 50 anni incanta ancora vede spazi che non ci sono | show nel match tra leggende

Del Piero non smette di stupire e a 50 anni torna in campo e regala una giocata strabiliante per mandare in gol Michael Owen. Un gesto tecnico nel match tra leggende che conferma come la classe e l'eleganza del trequartista italiano siano ancora le stesse di quando giocava. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Yildiz fa sognare i tifosi: «Alla Juve per vincere tutto, come Del Piero. Rinnovo? Non parlo di soldi, voglio dare il massimo sul campo. Tudor mi concede molta libertà»

Del Piero lancia il figlio Tobias alla Sanremese: «È bello vedere un Del Piero in campo, io c’entro poco col suo futuro. Adesso avrà queste difficoltà»

Del Piero osserva da vicino l’esordio del figlio Tobias nella Sanremese: «È bello vedere un Del Piero in campo, è romantico»

La Ferrari ricorda Lauda a 50 anni dal primo titolo F1. Il ritratto di Piero Ferrari: “È stato l’amico di una vita” - Il ricordo commosso di Piero Ferrari dell'amico Niki Lauda, che proprio 50 anni fa a Monza vinceva matematicamente il suo primo titolo in F1 ... formulapassion.it scrive