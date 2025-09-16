Dehors liberi fino al 2027 | arriva l’emendamento con la nuova proroga
Arriva un’altra proroga: dehors e tavolini all’aperto saranno ancora liberi fino al 2027. Le regole sull’occupazione di suolo pubblico per bar e ristoranti erano state allentate nel periodo del Covid e, dopo proroghe su proroghe, le maglie della normativa sono rimaste allargate. Arriva ora al Senato un emendamento al ddl sulla Semplificazione delle attività economiche che prolunga ulteriormente la scadenza del regime “light” sui dehors introdotto nel 2020. La normativa dovrebbe restare in vigore fino al 30 giugno del 2027 contro l’attuale termine del 31 dicembre 2025. I Comuni non dovranno quindi ripristinare autorizzazioni ordinarie e vincoli più restrittivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: dehors - liberi
Dehors liberi fino a metà 2027: in Parlamento si discute di rinviare di un anno la stretta
NORME E LEGGI - Dal 31 dicembre fine ai Dehors liberi. Il nuovo decreto aumenta l'autonomia dei Comuni ma ci sono ancora delle criticità da discutere. #horeca #foodservice #dehors #pubbliciesercizi - X Vai su X
Domani passate a farci gli auguri? Dalle ore 18: ? Postazione birra nel dehors ? Musica diffusa ? TUTTE LE BIRRE, SPRITZ E VINO 5€ ? Cibo "Pronti via": salamella, hot dog, arrosticini, frittini, panini, nuggets Dalle ore 22 ? Dj set all'interno con Ale Gesuita ? - facebook.com Vai su Facebook
Dehors liberi fino al 2027: arriva l’emendamento con la nuova proroga; Dehors liberi fino a metà 2027, un anno in più per il riordino; Dehors liberi fino a metà 2027: in Parlamento si discute di rinviare di un anno la stretta.
Dehors liberi fino a metà 2027, un anno in più per il riordino - La normativa stabilita nell'era post Covid rimarrà in vigore fino al 30 giugno del 2027 contro l'attuale scadenza del 31 dicembre 2025. Segnala msn.com
Dehors liberi fino a metà 2027: in Parlamento si discute di rinviare di un anno la stretta - Un emendamento al ddl Semplificazioni concede un anno in più al governo per il riordino delle concessioni e prolunga la normativa post Covid fino al 30 giugno 2027 ... gamberorosso.it scrive