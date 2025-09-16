Arriva un’altra proroga: dehors e tavolini all’aperto saranno ancora liberi fino al 2027. Le regole sull’occupazione di suolo pubblico per bar e ristoranti erano state allentate nel periodo del Covid e, dopo proroghe su proroghe, le maglie della normativa sono rimaste allargate. Arriva ora al Senato un emendamento al ddl sulla Semplificazione delle attività economiche che prolunga ulteriormente la scadenza del regime “light” sui dehors introdotto nel 2020. La normativa dovrebbe restare in vigore fino al 30 giugno del 2027 contro l’attuale termine del 31 dicembre 2025. I Comuni non dovranno quindi ripristinare autorizzazioni ordinarie e vincoli più restrittivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dehors liberi fino al 2027: arriva l’emendamento con la nuova proroga