Dehors liberi fino a metà 2027 | in Parlamento si discute di rinviare di un anno la stretta

Gamberorosso.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un emendamento al ddl Semplificazioni concede un anno in più al governo per il riordino delle concessioni e prolunga la normativa post Covid fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

dehors liberi fino met224Dehors liberi fino a metà 2027, un anno in più per il riordino - La normativa stabilita nell'era post Covid rimarrà in vigore fino al 30 giugno del 2027 contro l'attuale scadenza del 31 dicembre 2025. Si legge su ansa.it

dehors liberi fino met224La maggioranza vuole salvare i dehors selvaggi per altri due anni - È quanto prevede un emendamento del relatore al ddl sulla Semplificazione delle attività economiche all'esame del Senato ... Segnala huffingtonpost.it

