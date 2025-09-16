Dehors liberi fino a metà 2027 | in Parlamento si discute di rinviare di un anno la stretta
Un emendamento al ddl Semplificazioni concede un anno in più al governo per il riordino delle concessioni e prolunga la normativa post Covid fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
NORME E LEGGI - Dal 31 dicembre fine ai Dehors liberi. Il nuovo decreto aumenta l'autonomia dei Comuni ma ci sono ancora delle criticità da discutere.
Dehors liberi fino a metà 2027, un anno in più per il riordino - La normativa stabilita nell'era post Covid rimarrà in vigore fino al 30 giugno del 2027 contro l'attuale scadenza del 31 dicembre 2025.
La maggioranza vuole salvare i dehors selvaggi per altri due anni - È quanto prevede un emendamento del relatore al ddl sulla Semplificazione delle attività economiche all'esame del Senato