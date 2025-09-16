Degenera la lite per la viabilità | l' automobilista risale in auto e investe il rivale
Una lite scoppiata a causa di questioni legate alla viabilità strada. Era accaduto nei giorni scorsi in via Epitaffio e ora il questore ha emesso un avviso orale nei confronti di un 29enne, protagonista dell'episodio violento. Secondo la ricostruzione dei poliziotti, dopo un acceso diverbio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: degenera - lite
Pontino, la lite in casa degenera e minaccia il connazionale con un coltello: 34enne denunciato
Lite coniugale degenera a Crotone, moglie minacciata di morte per anni: arrestato il marito
«Il cane non può stare qui», lite in spiaggia degenera in rissa tra due bagnanti. 36enne finisce in ospedale
Carini, lite per la musica ad alto volume degenera in rissa: dieci denunciati e due feriti Notte animata in via Capulone, a Carini, dove un diverbio per la musica troppo alta si è trasformato in una violenta rissa tra due nuclei familiari confinanti. Sul posto sono int - facebook.com Vai su Facebook
La lite per viabilità degenera in pestaggio È successo in via Epitaffio, nel tratto più vicino all’ingresso della città Una lite scaturita da una discussione per questioni di viabilità ieri pomeriggio è degenerata in una vera e propria… - X Vai su X
Lite in un parcheggio, automobilista aggredisce 82enne e lo manda in ospedale - Paura in un parcheggio a Gaeta nei giorni scorsi dove una lite per la viabilità è sfociata in un'aggressione. Come scrive fanpage.it
Lite degenera in sparatoria in tabaccheria, 2 feriti - Una lite, degenerata in una sparatoria, e un uomo di 34 anni è finito in ospedale in gravi condizioni. Riporta rainews.it