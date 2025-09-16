Degenera la lite per la viabilità | l' automobilista risale in auto e investe il rivale

Latinatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lite scoppiata a causa di questioni legate alla viabilità strada. Era accaduto nei giorni scorsi in via Epitaffio e ora il questore ha emesso un avviso orale nei confronti di un 29enne, protagonista dell'episodio violento. Secondo la ricostruzione dei poliziotti, dopo un acceso diverbio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: degenera - lite

