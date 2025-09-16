Anna Falchi, noto personaggio ospite a La Volta Buona, afferma: “A me non da fastidio il catcalling, non ci trovo nulla di male”. La conduttrice del programma, Caterina Balivo, aveva chiesto delucidazioni in merito a un’affermazione passata dell’ex attrice: “Evviva il catcalling, ce ne fossero di uomini che lo fanno. Lasciamoli essere rozzi”. La spiegazioni della Falchi, però, pare non abbia riappacificato gli animi in studio, anzi, per qualche attimo è calato il silenzio. Balivo afferma che il problema non è il complimento, ma la sessualizzazione del corpo di una persona. La Falchi e un messaggio che arriva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Definire il catcalling “molestia” è politically correct? Così dice Anna Falchi