Decidono di rientrare dalle ferie per curare la figlia bimba di 8 mesi muore durante la vacanza in Sardegna

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bimba di 8 mesi affetta da una malattia genetica grave e rara è deceduta mentre era in auto con i genitori, di ritorno da una vacanza in Sardegna. La mamma e il papà avevano deciso di tornare prima dalle ferie per sottoporre la neonata ad accertamenti ospedalieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: decidono - rientrare

Decidono di rientrare dalle ferie per curare la figlia, bimba di 8 mesi muore durante la vacanza in Sardegna; Ricominciare a fare sport dopo le vacanze: consigli per non farsi male.

decidono rientrare ferie curareRientrare prima curare sonno alimentazione e fare con calma - Anticipare di un paio di giorni, se possibile, il ritorno a casa dalle vacanze per riadattarsi gradualmente, affrontare gli ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Decidono Rientrare Ferie Curare