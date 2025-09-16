Deceduto ad appena 52 anni il dottor Francesco Rametta specialista ambulatoriale

E' venuto a mancare nelle scorse ore il dottor Francesco Rametta, specialista ambulatoriale di Chirurgia vascolare, che dal 2007 svolgeva con grande professionalità e dedizione la propria attività nei distretti Ausl di Carpi, Mirandola e Modena, offrendo inoltre la sua consulenza ai reparti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it