Deceduto ad appena 52 anni il dottor Francesco Rametta specialista ambulatoriale
E' venuto a mancare nelle scorse ore il dottor Francesco Rametta, specialista ambulatoriale di Chirurgia vascolare, che dal 2007 svolgeva con grande professionalità e dedizione la propria attività nei distretti Ausl di Carpi, Mirandola e Modena, offrendo inoltre la sua consulenza ai reparti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
