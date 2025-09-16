Deceduto a Carpi un anziano contagiato dal virus West Nile
È stato registrato il decesso di uno cittadino positivo al virus West Nile, il primo in provincia di Modena e il secondo in regione. Si tratta di un uomo di 80 anni, residente nel Comune di Carpi, con comorbidità pregressa. A differenza dello scorso anno, quando erano stati registrati 46 casi in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: deceduto - carpi
Carpi, degrado anche nel parcheggio ’Meccano’. Bonzanini: "Si è perso il contatto con la realtà". - facebook.com Vai su Facebook
San Felice, 19 positivi e un decesso alla residenza anziani Augusto Modena; Investito da un'auto, 80enne muore alla periferia di Carpi.
Carpi, West Nile: deceduto un uomo di 80 anni - Sei i casi di positività al virus trasmesso dalla zanzara comune registrati da maggio in provincia di Modena ... Secondo lapressa.it