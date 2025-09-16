De Roon sulla Champions | PSG è la squadra più forte d’Europa Lookman non ci ha disturbato

Internews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Roon si sbilancia sulla squadra favorita: «Dobbiamo dare il massimo contro il PSG, ma Lookman non è un problema». Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, Marten De Roon, centrocampista dell’ Atalanta, ha parlato in conferenza stampa, esprimendo la sua consapevolezza sulla difficoltà della partita. De Roon ha messo subito in chiaro che affrontare la squadra parigina, che considera la più forte d’Europa, richiederà il massimo impegno da parte dei suoi compagni. «Arrivo con altri pensieri rispetto all’ultima volta qui. Era un ambiente diverso, il 2020, ora gli stadi sono pieni. 🔗 Leggi su Internews24.com

de roon sulla champions psg 232 la squadra pi249 forte d8217europa lookman non ci ha disturbato

© Internews24.com - De Roon sulla Champions: «PSG è la squadra più forte d’Europa, Lookman non ci ha disturbato»

In questa notizia si parla di: roon - champions

De Roon: 'Lookman? Con me c'è sempre apertura'. VIDEO; De Roon, l'Atalanta e quella semifinale svanita in extremis: Non voglio pensarci; Atalanta, De Roon: “PSG la squadra più forte d’Europa. Con Lookman ci sarà un’apertura”.

de roon champions psgPsg-Atalanta, De Roon: "Lookman? Noi siamo sempre qua: con me c'è sempre apertura". VIDEO - A poche ore dal debutto in Champions a Parigi, il capitano nerazzurro ha parlato a Sky: "Non voglio ricordare il precedente del 2020, all'epoca non erano la squadra più forte d'Europa. Come scrive sport.sky.it

de roon champions psgDe Roon, l'Atalanta e quella semifinale svanita in extremis: "Non voglio pensarci" - Il capitano disputerà la 399ª partita in nerazzurro con il Psg che nel 2020 gli negò il penultimo atto: "Mi manca il gol? Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: De Roon Champions Psg