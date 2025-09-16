De Roon sulla Champions | PSG è la squadra più forte d’Europa Lookman non ci ha disturbato

De Roon si sbilancia sulla squadra favorita: «Dobbiamo dare il massimo contro il PSG, ma Lookman non è un problema». Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, Marten De Roon, centrocampista dell’ Atalanta, ha parlato in conferenza stampa, esprimendo la sua consapevolezza sulla difficoltà della partita. De Roon ha messo subito in chiaro che affrontare la squadra parigina, che considera la più forte d’Europa, richiederà il massimo impegno da parte dei suoi compagni. «Arrivo con altri pensieri rispetto all’ultima volta qui. Era un ambiente diverso, il 2020, ora gli stadi sono pieni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Roon sulla Champions: «PSG è la squadra più forte d’Europa, Lookman non ci ha disturbato»

In questa notizia si parla di: roon - champions

CHAMPIONS - Atalanta, De Roon: "Il PSG è la squadra più forte d’Europa, con Lookman ci sarà un’apertura” https://ift.tt/8jTVJcS - X Vai su X

Verso la Champions Dea subito in campo, ieri seduta mattutina per i ragazzi di Gasperini e oggi si replica al pomeriggio Subito in campo la Dea che oggi lavorerà ancora al Centro Bortolotti prima di partire, martedì, alla volta di Barcellona https://primabergam - facebook.com Vai su Facebook

De Roon: 'Lookman? Con me c'è sempre apertura'. VIDEO; De Roon, l'Atalanta e quella semifinale svanita in extremis: Non voglio pensarci; Atalanta, De Roon: “PSG la squadra più forte d’Europa. Con Lookman ci sarà un’apertura”.

Psg-Atalanta, De Roon: "Lookman? Noi siamo sempre qua: con me c'è sempre apertura". VIDEO - A poche ore dal debutto in Champions a Parigi, il capitano nerazzurro ha parlato a Sky: "Non voglio ricordare il precedente del 2020, all'epoca non erano la squadra più forte d'Europa. Come scrive sport.sky.it

De Roon, l'Atalanta e quella semifinale svanita in extremis: "Non voglio pensarci" - Il capitano disputerà la 399ª partita in nerazzurro con il Psg che nel 2020 gli negò il penultimo atto: "Mi manca il gol? Si legge su gazzetta.it