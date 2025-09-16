Stefano De Martino parla della sfida con Gerry Scotti che ogni sera vede i telespettatori dividersi tra Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5. L’iniziale distanza, ridottissima, inizia ora a farsi importante e creare qualche preoccupazione ai piani alti della Tv di Stato. Ieri sera 4.861.000 (25,5%) per il game show che celebra la lingua italiana come ha sottolineato l’ad Mediaset Piersilvio Berlusconi a fronte di 3.851.000 (20,2%) per il gioco dei pacchi definito quasi un incitamento alla ludopatia dalla concorrenza. De Martino calma le acque nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Non credo di dover arginare qualcuno, ognuno lavora per la propria azienda. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DE MARTINO SU SCOTTI: “GRAZIE A QUESTI DUE NEGOZI LA STRADA È MOLTO AFFOLLATA”