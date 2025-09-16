De Luca | Orgoglioso della rivoluzione democratica in Campania
Tempo di lettura: 2 minuti “Di una cosa dobbiamo essere orgogliosi e dobbiamo pretendere una continuità assoluta: abbiamo fatto una rivoluzione democratica in Campania”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca rispondendo alla domanda su cosa lascerà in eredità al suo successore. “Parliamo dei 10.000 posti di lavoro che abbiamo creato – ha detto De Luca a margine dell’incontro sul suo libro “La sfida” al Tc Napoli – del fatto che non c’è stata una porcheria clientelare fatta da noi. Non c’è stato un primario nominato per ragioni politiche, non c’è stato un dirigente della Regione che sia stato offeso nella sua dignità o obbligato a fare cose illegittime. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: luca - orgoglioso
Nasce la Fondazione Salvadori: "Luca sarebbe orgoglioso" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SanMarinoGP - X Vai su X
Como 1907 è orgoglioso di annunciare la nomina del giovane centrocampista Lucas Da Cunha come nuovo capitano dei Lariani. Il mister, Cesc Fabregas, ha dichiarato: "Lucas sta per iniziare la sua quarta stagione con il club ed è il nostro giocatore con più - facebook.com Vai su Facebook
De Luca: “Orgoglioso della rivoluzione democratica in Campania. Qui nessuna porcheria clientelare”; De Luca: Orgoglioso della rivoluzione democratica in Campania. Qui nessuna porcheria clientelare; Ruggi, Tommasetti: Disumani gli insulti di De Luca a una madre distrutta dal dolore.
De Luca: “Orgoglioso della rivoluzione democratica in Campania. Qui nessuna porcheria clientelare” - "Di una cosa dobbiamo essere orgogliosi e dobbiamo pretendere una continuità assoluta: abbiamo fatto una rivoluzione democratica in Campania". Lo riporta msn.com
Regionali in Campania, De Luca: «Riunione con Fico? Sono un osservatore esterno» - «Ci sarà sicuramente una riunione delle forze di coalizione per discutere del programma». msn.com scrive