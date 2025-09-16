De Luca | Orgoglioso della rivoluzione democratica in Campania

Tempo di lettura: 2 minuti “Di una cosa dobbiamo essere orgogliosi e dobbiamo pretendere una continuità assoluta: abbiamo fatto una rivoluzione democratica in Campania”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca rispondendo alla domanda su cosa lascerà in eredità al suo successore. “Parliamo dei 10.000 posti di lavoro che abbiamo creato – ha detto De Luca a margine dell’incontro sul suo libro “La sfida” al Tc Napoli – del fatto che non c’è stata una porcheria clientelare fatta da noi. Non c’è stato un primario nominato per ragioni politiche, non c’è stato un dirigente della Regione che sia stato offeso nella sua dignità o obbligato a fare cose illegittime. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

