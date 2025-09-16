De Laurentiis indagato per falso in bilancio: due operazioni realizzate dai partenopei nel mirino, ecco per quando è stata fissata l’udienza. I dettagli. Il 2 ottobre si terrà l’udienza davanti al giudice dell’udienza preliminare (GUP) di Roma, che vedrà Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, coinvolto in un procedimento per il reato di falso in bilancio. L’indagine riguarda il bilancio del club partenopeo relativo agli anni 2019, 2020 e 2021 e si concentra su alcune operazioni di mercato che, secondo l’accusa, avrebbero comportato la registrazione di plusvalenze fittizie. Nel procedimento sono coinvolti anche il braccio destro del presidente, Andrea Chiavelli, e la stessa società Napoli, che dovrà rispondere alle accuse relative alle presunte manovre contabili ingannevoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Laurentiis indagato per falso in bilancio: due operazioni nel mirino, ecco per quando è stata fissata l’udienza. I dettagli