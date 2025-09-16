De Laurentiis il 2 ottobre l’udienza davanti al gup di Roma per falso in bilancio Ansa
Scrive l’agenzia Ansa, ripresa da Dagospia: È fissata per il 2 ottobre l’udienza davanti al gup di Roma del procedimento che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente del club i pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
