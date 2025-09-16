De Laurentiis il 2 ottobre l’udienza davanti al gup di Roma per falso in bilancio Ansa

Ilnapolista.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scrive l’agenzia Ansa, ripresa da Dagospia: È fissata per il 2 ottobre l’udienza davanti al gup di Roma del procedimento che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente del club i pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

de laurentiis il 2 ottobre l8217udienza davanti al gup di roma per falso in bilancio ansa

© Ilnapolista.it - De Laurentiis, il 2 ottobre l’udienza davanti al gup di Roma per falso in bilancio (Ansa)

In questa notizia si parla di: laurentiis - ottobre

Falso in bilancio, 2 ottobre udienza gup per De Laurentiis

Calcio Napoli, De Laurentiis a processo per falso in bilancio: il 2 ottobre l’udienza davanti al gup

Falso in bilancio, 2 ottobre udienza gup per De Laurentiis; Falso in bilancio, 2 ottobre udienza gup per De Laurentiis; Falso in bilancio, il 2/10 udienza davanti al gup per De Laurentiis.

de laurentiis 2 ottobreFalso in bilancio, 2 ottobre udienza gup per De Laurentiis - E' fissata per il 2 ottobre l'udienza davanti al gup di Roma del procedimento che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in ... Riporta msn.com

Presunte plusvalenze, il 2 ottobre De Laurentiis davanti al Gup di Roma - Nel mirino dei magistrati gli acquisti di Manolas dalla Roma e di Osimhen dal Lille. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: De Laurentiis 2 Ottobre