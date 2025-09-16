De Grandis sul portiere | Calma a dare l’Inter per morta! A chi dice Chivu impreparato e Sommer bollito…
De Grandis difende l’Inter di Chivu: «Non è il momento di dare giudizi affrettati». Le parole a seguito della sconfitta contro la Juventus. In studio a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha rilasciato un’analisi forte e chiara sulla situazione dell’ Inter dopo il ko contro la Juventus. De Grandis ha fermato sul nascere i giudizi negativi su Cristian Chivu e Yann Sommer, a cui sono stati attribuiti pesanti rimproveri dopo la sconfitta. «Aspetterei a dare l’ Inter per morta. Sento dire che Sommer è bollito, che Chivu è impreparato e che l’ Inter è involuta. Aspetterei», ha esordito il giornalista, facendo appello alla calma. 🔗 Leggi su Internews24.com
De Grandis: “Calma a dare l’Inter per morta! A chi dice Chivu impreparato e Sommer bollito…”.
