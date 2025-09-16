davide erba indagato per bancarotta fraudolenta chiede ai giudici un termine per evitare il fallimento

Monza, 16 settembre 2025 - Chiede ai giudici un termine per sistemare la sua posizione ed evitare il fallimento voluto dalla Procura di Monza, Davide Erba, l'imprenditore 44enne di Biassono che ora vive a Dubai indagato di bancarotta fraudolenta anche nel suo ruolo di editore de "Il Cittadino", storico bisettimanale brianzolo. Stamattina si è tenuta l'udienza davanti ai giudici della sezione fallimentare del Tribunale di Monza, alla presenza del pm monzese Carlo Cinque, che sta indagando insieme al collega Marco Santini su Erba e ha chiesto il fallimento. Assente l'imprenditore, mentre il suo avvocato Gianluca Minniti ha chiesto un termine a favore delle società coinvolte, oltre al Cittadino, anche la Midarex di elettronica e la Midatronics di informatica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

