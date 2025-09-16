David Otunga | Sarebbe assurdo se il Nexus non attaccasse un’ultima volta John Cena

Il tour di addio al wrestling di John Cena è stato piuttosto bizzarro finora: ci si aspettava una sorta di greatest hits, e per certi versi così è stato, ma il famigerato heel turn, durato da Elimination Chamber a poco prima di Summerslam, ha dato uno strano twist al tutto. E ora che mancano ormai poche date al saluto definitivo, manca ancora qualche nome all’appello degli sfidanti di Cena. Anche qualcuno piuttosto inaspettato. Un ultimo attacco?. Dopo CM Punk, Randy Orton e Brock Lesnar, i fan stanno spingendo perché John incontri sul ring anche altri suoi rivali storici, come AJ Styles. Ma c’è anche chi si è auto-proposto per ricreare una delle scene più note – nel bene e nel male – della carriera di John Cena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

