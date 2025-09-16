Davanti casa di Netanyahu la protesta delle madri degli ostaggi
La denuncia di una madre: Resterò qui fin quando non farà tornare tutti gli ostaggi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Israele irrompe a Gaza City per l'attacco finale, rivolta dei familiari degli ostaggi sotto casa di Netanyahu; Israele, le famiglie degli ostaggi accampate davanti casa di Netanyahu. Hamas avverte: Il blitz a Gaza li mette a rischio; Cortei e sit-in: Israele è paralizzato per le proteste contro Netanyahu.
Israele, le famiglie degli ostaggi accampate davanti casa di Netanyahu. Hamas avverte: "Il blitz a Gaza li mette a rischio" - Trump: "Se li usano come scudi umani può succedere di tutto" ... Scrive today.it
Israele irrompe a Gaza City per l'attacco finale, rivolta dei familiari degli ostaggi sotto casa di Netanyahu - Israele avvia l'assalto a Gaza City, i familiari degli ostaggi nelle mani di Hamas si radunano per protestare contro il premier Benjamin Netanyahu ... Segnala virgilio.it