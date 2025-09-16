Datevi una ca**o di regolata Quella bambina nella foto che è diventata virale non è mia figlia È una violenza | Giulia De Lellis furiosa contro le fake news

C’è una grande attenzione sulla maternità di Giulia De Lellis che aspetta Priscilla dal rapper Tony Effe. Sin dall’inizio la content creator ha cercato di ridimensionare le notizie su come stia vivendo questo periodo della sua vita, facendo filtrare tutto attraverso i suoi social. Ma poi è successo qualcosa che ha scatenato le ire, giustificate, della De Lellis nei confronti delle fake news che corrono in Rete. La pagina social “Essere Mamma” ha pubblicato la foto di una neonata con scritto: “Benvenuta piccola Priscilla. Il cuore di Giulia De Lellis & Tony Effe oggi batte più forte che mai: la loro principessa è finalmente tra le loro braccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

