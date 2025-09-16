Roma, 16 set. (askanews) - "È sempre un un onore e un piacere partecipare alle giornate di Trevi. Quest'anno il tema è appunto che fine fa la transizione. Rispetto alle sfide globali la transizione è diventata ormai un'accelerazione e la nostra agenda come ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ormai è dettata dalle sfide globali che poi necessariamente si ripercuotono sulle strategie europee". Lo ha sottolineato Laura D'Aprile, Capo dipartimento sviluppo sostenibile del Mase, in occasione delle Giornate dell'Energia e dell'economia circolare a Trevi, organizzate da Globe Italia e WEC Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

D'Aprile (Mase): attenzione massima a economia circolare