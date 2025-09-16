Daniela Santanchè e il caso Visibilia la procura chiede di sentire la ministra Pm | stralciare le sue chat e mail

Milano, 16 settembre 2025 – Nuova udienza, oggi in Tribunale a Milano, del processo con al centro le accuse di false comunicazioni sociali sui bilanci delle società del gruppo editoriale Visibilia, procedimento che vede coinvolta Daniela Santanchè. La ministra del Turismo è imputata con il suo compagno Dimitri Kunz e altre 13 persone. Lo scorso 15 luglio era arrivato un rinvio (a data odierna) che ha di fatto bloccato il processo per due mesi. Oggi la procura ha chiesto di sentire in aula la ministra e gli altri imputati e ha chiesto di tenere fuori dal processo le mail e le chat che hanno come interlocutrice Santanchè. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

