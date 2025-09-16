Daniela Santanchè e il caso Visibilia la procura chiede di sentire la ministra Pm | stralciare le sue chat e mail
Milano, 16 settembre 2025 – Nuova udienza, oggi in Tribunale a Milano, del processo con al centro le accuse di false comunicazioni sociali sui bilanci delle società del gruppo editoriale Visibilia, procedimento che vede coinvolta Daniela Santanchè. La ministra del Turismo è imputata con il suo compagno Dimitri Kunz e altre 13 persone. Lo scorso 15 luglio era arrivato un rinvio (a data odierna) che ha di fatto bloccato il processo per due mesi. Oggi la procura ha chiesto di sentire in aula la ministra e gli altri imputati e ha chiesto di tenere fuori dal processo le mail e le chat che hanno come interlocutrice Santanchè. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: daniela - santanch
Turisti per sempre Daniela Santanchè detta 100 filtri, vola a New York per la finale degli US Open, dice per 'promuovere il turismo'. Ma chi paga il viaggio? I contribuenti italiani? Mentre si parla di tagli e sacrifici, la ministra si gode lo spettacolo. - facebook.com Vai su Facebook
I dati del Viminale smentiscono le bugie delle opposizioni sul turismo. Il settore è in salute, noi lo stiamo aiutando ad evolversi. https://ilgiornale.it/news/politica/santanch-settore-sano-sinistra-fa-polemiche-overtourism-e-2525101.html… - X Vai su X
Caso Visibilia processo a Daniela Santanchè | oggi nuova udienza; Caso Visibilia oggi nuova udienza Pm | fuori dal processo le conversazioni di Santanchè; Caso Santanchè oggi nuova udienza del processo su false comunicazioni sociali sui bilanci Visibilia ministra | Spero in assoluzione.
Daniela Santanchè e il caso Visibilia, la procura chiede di sentire la ministra. Pm: stralciare le sue chat e mail - Di nuovo in aula per il processo che riguarda le accuse di false comunicazioni sociali sui bilanci delle società del gruppo editoriale. Riporta ilgiorno.it
Inchiesta Visibilia, la procura tiene fuori dal processo le conversazioni di Daniela Santanchè - I pm dichiarano in aula che mail, chat e sms non saranno allegate al fascicolo dell’indagine, come sancito dalla Corte Costituzionale nel caso “Open- Secondo milano.repubblica.it