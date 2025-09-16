Dall’Ucraina alla Cina 50 nazionalità in una scuola | in una scuola a Treviso arriva il docente per insegnare l’italiano agli alunni stranieri INTERVISTA
Quasi 500 ragazzi con gli occhi che brillano di mille mondi diversi siedono ogni mattina nei banchi dell'istituto comprensivo Luigi Coletti di Treviso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
