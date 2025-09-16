Dall’Ucraina alla Cina 50 nazionalità in una scuola | in una scuola a Treviso arriva il docente per insegnare l’italiano agli alunni stranieri INTERVISTA

Orizzontescuola.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 500 ragazzi con gli occhi che brillano di mille mondi diversi siedono ogni mattina nei banchi dell'istituto comprensivo Luigi Coletti di Treviso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dall - ucraina

Grosseto, muore 13enne precipitato dal balcone della casa dei nonni. Era arrivato 3 giorni fa dall'Ucraina

Putin, la doppia tenaglia dall’Ucraina all’Ungheria

Dieci ragazzi dall’Ucraina per un soggiorno di solidarietà a Carpi

Cerca Video su questo argomento: Dall8217ucraina Cina 50 Nazionalit224