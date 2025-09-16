Dalle sfilate della New York Fashion Week emerge il trend della prossima estate | la vita bassa che cambia linea a pantaloni gonne e perfino ai cappotti

Il mese dedicato alle sfilate si è aperto, com’è tradizione, con la New York Fashion Week. Dalle prime sfilate emerge ben chiaro un trend della PrimaveraEstate 2026: il ritorno della vita bassa, in versione super chic. Pantaloni, gonne, perfino cappotti: da Calvin Klein a Tory Burch, passando per Khaite e Sandy Liang, i designer abbassano il punto vita, dandoci qualche suggerimento di styling da mettere in pratica già da ora. Le gonne a vita bassa di Tory Burch. La Settimana della Moda di New York ci dà qualche indizio per capire come vestiremo la prossima estate. Tra la nostalgia di un’America glamour alla Halston e gli omaggi sartoriali alle silhouette di Giorgio Armani, molte sfilate sembravano d’accordo su un punto: è ora di abbassare (di nuovo) il punto vita. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dalle sfilate della New York Fashion Week emerge il trend della prossima estate: la vita bassa, che cambia linea a pantaloni, gonne e perfino ai cappotti.

In questa notizia si parla di: sfilate - york

