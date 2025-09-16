N on una sfilata della Fashion Week, ma la coda più glamour e carica di sogni che Milano abbia visto di recente. L’indirizzo da segnare non era quello di una passerella, ma di via Piranesi, dove il miraggio di un ruolo ne Il diavolo veste Prada 2 ha trasformato un marciapiede in un palcoscenico di speranze e stile. Centinaia di persone in attesa per ore per un casting di pochi minuti, con un unico obiettivo: diventare una comparsa nel film più atteso del 2026 e respirare, anche solo per un giorno, la stessa aria di Miranda Priestly e Andy Sachs. “Il diavolo veste Prada” compie 10 anni. Ecco tutti gli altri film sulla moda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dalle prime luci dell'alba in via Piranesi sognando un ruolo nel sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway