Dall’aeroporto di Fano a Roma? Bastano mezz’ora e 150 euro

di Anna Marchetti "Entro l’anno il consiglio comunale voterà la delibera sulla pista in cemento. Ci stiamo lavorando con il vicesindaco Loretta Manocchi ed Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile)". E’ quanto annunciato ieri a Roma dal sindaco Luca Serfilippi al termine del volo sperimentale di 36 minuti dall’aeroporto cittadino a Roma Urbe. Fano, infatti, entrerà a far parte della rete Ram (Regional Air Mobility) insieme ad oltre 20 aeroporti territoriali, tra cui Milano Bresso e Venezia Lido, ma anche Siena e Perugia. Aeroporti che si trovano in punti strategici per il turismo, il business e la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

