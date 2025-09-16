Dall’aeroporto di Fano a Roma? Bastano mezz’ora e 150 euro
di Anna Marchetti "Entro l’anno il consiglio comunale voterà la delibera sulla pista in cemento. Ci stiamo lavorando con il vicesindaco Loretta Manocchi ed Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile)". E’ quanto annunciato ieri a Roma dal sindaco Luca Serfilippi al termine del volo sperimentale di 36 minuti dall’aeroporto cittadino a Roma Urbe. Fano, infatti, entrerà a far parte della rete Ram (Regional Air Mobility) insieme ad oltre 20 aeroporti territoriali, tra cui Milano Bresso e Venezia Lido, ma anche Siena e Perugia. Aeroporti che si trovano in punti strategici per il turismo, il business e la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Fano, via Roma cambia volto: al via i cantieri da lunedì. Modificata la viabilità di notte per i lavori - FANO L'ampio piano di asfaltature programmato dall'Amministrazione comunale prosegue e fa tappa in via Roma. Secondo corriereadriatico.it
Fano, partiti i lavori sull’asfalto di via Roma: in arrivo anche la pista ciclopedonale - FANO Uno degli interventi più importanti di asfaltatura preannunciati dall’Amministrazione comunale, quello su via Roma, ha preso finalmente il via l’altra sera in notturna, per non creare ostacolo ai ... Secondo corriereadriatico.it